BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 43,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 43,04 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 43,20 EUR. Bei 42,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 455.134 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 6,47 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,45 EUR an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 21.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

