Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag schwächer

18.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 48,12 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 48,12 EUR. Bei 47,70 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.335 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,81 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 5,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,93 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

mehr Analysen