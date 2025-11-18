DAX23.318 -1,2%Est505.573 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.041 -0,1%
Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag leichter

18.11.25 09:22 Uhr
18.11.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 47,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
47,85 EUR -0,57 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,7 Prozent auf 47,88 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,84 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.478 Brenntag SE-Aktien.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 43,53 Prozent wieder erreichen. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen