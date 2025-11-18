DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.467 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,09 +0,1%Gold4.069 +0,6%
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Kursverlauf

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

18.11.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 47,57 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 47,57 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,45 EUR ab. Bei 47,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.153 Brenntag SE-Aktien.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 30,78 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,93 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,72 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,07 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Brenntag SE am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

