Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 72,82 EUR.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,2 Prozent auf 72,82 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 72,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149.559 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 29,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 23.04.2025. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

