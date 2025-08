Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 74,48 EUR ab.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 74,48 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 74,22 EUR. Bei 74,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 6.445 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. 5,64 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Abschläge von 31,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,49 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.

Continental veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 9,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

