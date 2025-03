Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,77 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,77 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,15 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,00 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 62.851 Aktien.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 14,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,37 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 EUR je Daimler Truck-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2024. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13,14 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,15 EUR je Aktie belaufen.

