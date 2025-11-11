Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Plus

Deutsche Bank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 32,63 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,63 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 32,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.323.234 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,23 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 15,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 53,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

Am 29.10.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?

Analyse: Neutral-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Goldman Sachs

Deutsche Bank-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Deutsche Bank-Aktie