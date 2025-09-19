DAX23.639 -0,2%ESt505.456 ±-0,0%Top 10 Crypto15,58 -2,6%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin96.172 -2,1%Euro1,1743 ±-0,0%Öl67,12 +0,7%Gold3.712 +0,7%
AstraZeneca-Aktie: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

22.09.25 09:12 Uhr
AstraZeneca-Aktie: Patienten können hoffen: Tezspire von AstraZeneca wohl bald in Europa verfügbar | finanzen.net

AstraZeneca hat eine offizielle Empfehlung für die Zulassung des Medikaments Tezspire in der Europäischen Union bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
128,40 EUR -1,90 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie AstraZeneca mitteilte, hab die Europäische Arzneimittelagentur die EU-Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen empfohlen.

Dem britischen Pharmakonzern zufolge basiert die Entscheidung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur auf den Ergebnissen der Waypoint-Phase-3-Studie. Diese habe eine signifikante Verringerung des Schweregrads der Erkrankung gezeigt. Auch habe Tezspire im Vergleich zu einem Placebo eine Operation fast vollständig überflüssig gemacht und die Abhängigkeit der Patienten von oralen Kortikosteroiden reduziert.

Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen ist laut Mitteilung eine chronisch entzündliche Erkrankung, die zu gutartigen Polypen in der Nase führt, die den Luftstrom behindern, den Geruchssinn beeinträchtigen und den Schlaf stören können. Weltweit sind etwa 320 Millionen Menschen davon betroffen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der gleichen Studie wird AstraZeneca zufolge das Medikament auch in den USA, China, Japan und mehreren anderen Ländern zur Behandlung dieser Erkrankung geprüft. Tezspire wird auch für die Behandlung von schwerem Asthma eingesetzt.

Von Cristina Gallardo

DOW JONES

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Oli Scarff/Getty Images

