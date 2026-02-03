DAX24.717 -0,3%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,5%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.284 +0,4%Euro1,1822 ±0,0%Öl67,47 -0,5%Gold5.037 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Zalando ZAL111 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer-- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Lilly rechnet mit mehr Erlösen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, AMD im Fokus
Top News
AMD-Aktie rutscht trotzdem ab: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet AMD-Aktie rutscht trotzdem ab: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet
DAX kann sich nicht für eine Richtung entscheiden - 25.000-Punkte-Marke vorerst außer Reichweite DAX kann sich nicht für eine Richtung entscheiden - 25.000-Punkte-Marke vorerst außer Reichweite
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Erste Chemie-Tarifrunde ohne Ergebnis - Fronten bleiben hart

04.02.26 14:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
49,30 EUR 1,80 EUR 3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
45,55 EUR 0,34 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
53,74 EUR 2,68 EUR 5,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
13,96 EUR 0,65 EUR 4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
19,09 EUR 1,64 EUR 9,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Die erste bundesweite Tarifrunde für die Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Gespräche seien nach zwei Tagen ohne Ergebnis vertagt worden, teilten beide Seiten am Mittwoch mit. Sie werden am 23. und 24. Februar in Wiesbaden fortgesetzt.

Wer­bung

Bei den Verhandlungen geht es um die Bezahlung von rund 585.000 Beschäftigten der Branche in Deutschland in 1.700 Betrieben. Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) hatten seit Dienstag in Hannover erstmals auf Bundesebene verhandelt.

Während die Arbeitgeberseite Lohnzurückhaltung fordert, will die Gewerkschaft mit höheren Entgelten die Kaufkraft stärken und verlangt daneben tarifvertragliche Instrumente zur Beschäftigungssicherung. Im Januar hatte es bereits regionale Tarifgespräche gegeben, die aber ohne Ergebnis geblieben waren. Der aktuelle Tarifvertrag läuft Ende Februar aus.

Gewerkschaft lehnt Nullrunde ab

Ein konkretes Angebot hätten die Arbeitgeber während der zweitägigen Gespräche nicht vorgelegt, hieß es bei der Gewerkschaft. Von einem Abschluss seien beide Seiten noch weit entfernt. "Die Arbeitgeber sehen kaum Spielraum beim Entgelt", sagte IG-BCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich und machte klar: "Eine Nullrunde wird es mit uns nicht geben. Die Arbeitgeber müssen sich noch deutlich bewegen."

Wer­bung

BAVC-Verhandlungsführer Matthias Bürk verteidigte dagegen die Forderung nach einer "tarifpolitischen Atempause". Die Branche habe in den vergangenen Jahren enorm an Substanz verloren. "Es gibt auf absehbare Zeit keine Zuwächse, die wir verteilen können", so Bürk. "Machen wir Arbeit am Standort Deutschland noch teurer, verschärfen wir die Krise."

Auf deutliche Ablehnung stieß die Forderung der IG BCE nach einer tariflichen Beschäftigungssicherung. "Sichere Arbeitsplätze lassen sich nicht verordnen", sagte Bürk. "Der beste Schutz für Arbeitsplätze am Standort Deutschland ist ein Sofortprogramm für mehr Wettbewerbsfähigkeit", fügte er hinzu. "Je schneller wir wieder wettbewerbsfähig werden, desto besser sind die Perspektiven für die Beschäftigung."/fjo/DP/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
03.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026BASF BuyWarburg Research
23.01.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.01.2026BASF BuyWarburg Research
23.01.2026BASF OutperformBernstein Research
20.01.2026BASF OutperformBernstein Research
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026BASF HaltenDZ BANK
23.01.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
23.01.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen