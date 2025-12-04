DAX23.880 +0,8%Est505.719 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.603 -0,8%Euro1,1677 ±0,0%Öl62,99 +0,4%Gold4.197 -0,1%
EU eröffnet Kartellverfahren gegen Meta wegen WhatsApp-KI

04.12.25 12:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
551,90 EUR 4,00 EUR 0,73%
Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Regeln von Meta Platforms für den Zugang von KI-Entwicklern zur Messaging-Plattform WhatsApp den Wettbewerb beeinträchtigen.

Wie die EU-Wettbewerbswächter mitteilten, könnte eine Richtlinie, die Meta im Oktober angekündigt habe, gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen.

"Infolge der neuen Richtlinie könnten konkurrierende KI-Anbieter daran gehindert werden, ihre Kunden über WhatsApp zu erreichen", teilte die Regulierungsbehörde in einer Erklärung mit. Sie fügte hinzu, dass Nutzer weiterhin auf Metas eigenen Meta-KI-Dienst auf der Plattform zugreifen könnten.

Eine Meta-Sprecherin sagte, die Behauptungen der Kommission seien haltlos. "Das Aufkommen von KI-Chatbots auf unserer Business-API belastet unsere Systeme, für deren Unterstützung sie nicht ausgelegt waren", sagte die Sprecherin.

December 04, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
02.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

