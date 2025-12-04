EU eröffnet Kartellverfahren gegen Meta wegen WhatsApp-KI
Werte in diesem Artikel
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Regeln von Meta Platforms für den Zugang von KI-Entwicklern zur Messaging-Plattform WhatsApp den Wettbewerb beeinträchtigen.
Wie die EU-Wettbewerbswächter mitteilten, könnte eine Richtlinie, die Meta im Oktober angekündigt habe, gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen.
"Infolge der neuen Richtlinie könnten konkurrierende KI-Anbieter daran gehindert werden, ihre Kunden über WhatsApp zu erreichen", teilte die Regulierungsbehörde in einer Erklärung mit. Sie fügte hinzu, dass Nutzer weiterhin auf Metas eigenen Meta-KI-Dienst auf der Plattform zugreifen könnten.
Eine Meta-Sprecherin sagte, die Behauptungen der Kommission seien haltlos. "Das Aufkommen von KI-Chatbots auf unserer Business-API belastet unsere Systeme, für deren Unterstützung sie nicht ausgelegt waren", sagte die Sprecherin.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)
