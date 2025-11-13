HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 85,65 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 85,65 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 86,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,20 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 265.924 Aktien.
Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 161,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,590 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.
HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 592,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 25.02.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
