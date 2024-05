Hang Seng in Grün -- Apple schlägt die Erwartungen -- Daimler Truck verbessert Rendite -- Coinbase schreibt schwarze Zahlen

Anleger hatten am Donnerstag den jüngsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vorabend im Hinterkopf. Hier wurde der Leitzins erneut unverändert belassen. Ein Marktteilnehmer kommentierte gegenüber Dow Jones Newswires: "Die US-Notenbank schließt eine Zinssenkung im Juni zumindest nicht aus". Fed-Chef Powell hielt sich mit Blick auf mögliche bevorstehende Zinssenkungen jedoch sehr bedeckt.

Der DAX zeigte sich zum Börsenstart stabil und pendelte auch anschließend lange um die Nulllinie. Letztendlich ging er jedoch 0,20 Prozent tiefer bei 17.896,50 Zählern in den Feierabend. Der TecDAX eröffnete kaum bewegt, rutschte im Tagesverlauf jedoch in die Verlustzone. Zum Handelsschluss notierte er 0,94 Prozent tiefer bei 3.243,30 Punkten.

An den europäischen Märkten ging es am Donnerstag leicht abwärts.

Der EURO STOXX 50 gab zum Handelsstart bereits etwas ab und zeigte sich auch anschließend im Minus, wo er die Sitzung auch 0,62 Prozent leichter bei 4.890,61 Einheiten beendete.

Die US-Notenbank Fed entschied am Vorabend den Leitzins weiterhin unverändert zu lassen. Fed-Chef Jerome Powell deutete zudem an, dass baldige Zinssenkungen keineswegs gewiss seien. Weitere Zinserhöhungen halte er jedoch für eher unwahrscheinlich.

Daneben belasteten Konjunkturdaten, die am Vormittag veröffentlicht wurden. So hat sich die Stimmung in der Eurozone eingetrübt. So fiel der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) im Monatsvergleich um 0,4 Punkte auf 45,7 Zähler. Mittlerweile liegt die Kennzahl unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten, was darauf hindeutet, wie schwer die Industrie unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leidet.

