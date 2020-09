Europas Börsen präsentieren sich am Donnerstag freundlich.

Der EuroSTOXX 50 tendiert am Morgen klar in der Gewinnzone, nachdem er 0,19 Prozent höher bei 3.344,21 Indexeinheiten gestartet war .

Die Kurse an Europas Börsen steigen am Donnerstag. "Die Vorlagen sind gut", so ein Händler. Neue Impulse kamen von Konjunkturdaten: Das Wachstum der Eurozone -Wirtschaft büßte im August an Dynamik ein. Am Nachmittag steht dann die Veröffentlichung der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe an - am Freitag folgt der große August-Arbeitsmarktbericht.

