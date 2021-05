DAX startet fest -- Hongkong schwächelt, China und Japan im Feiertag -- Deutsche Post nach starkem Quartal optimistischer -- Siemens Energy verbessert Profitabilität -- Daimler im Fokus

Delivery Hero-Aktien leiden unter Aktienplatzierung. Merck hebt Prognose an. Hannover Rück hält an Jahreszielen fest. HUGO BOSS erzielt operativen Gewinn. Lyft weitet Verlust deutlich aus. AXA wächst im 1. Quartal. METRO schreibt rote Zahlen. NORMA profitiert von Markterholung. RATIONAL verdient wieder mehr.

Am Mittwoch verbucht der deutsche Aktienmarkt Aufschläge. Der DAX steht kurz nach Handelsbeginn 0,9 Prozent im Plus bei 14.991,10 Punkten. Der TecDAX geht derweil ebenfalls höher in den Tag. Nachdem es am Vortag aufgrund von erneut angefachten Inflationsängsten zu heftigen Verlusten gekommen war, nutzen am Mittwoch nun Anleger die niedrigeren Kurse zum Einstieg. Am Vortag hatte der DAX erstmals seit Ende März wieder unter der 15.000er Marke geschlossen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen präsentieren sich mit steigenden Kursen. Der EuroSTOXX 50 notiert zur Handelseröffnung klar im grünen Bereich. Zur Wochenmitte verzeichnen die europäischen Börsen kräftig steigende Kurse. "Der Ausverkauf vom Dienstag dürfte erst einmal zum Einstieg genutzt werden", so ein Händler. Das Umfeld habe sich etwas entspannt. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zuletzt ihre Aussagen zu notwendigen Zinserhöhungen wieder relativiert. Mit Spannung wird nun der ADP-Arbeitsmarktbericht erwartet, der am Freitag veröffentlicht wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich am Dienstag uneinheitlich. Der Dow Jones zeigte sich im Dienstagshandel lange Zeit schwach, konnte sich im späten Handel aber nach vorn kämpfen und verabschiedete sich schlussendlich mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent bei 34.135,34 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite rutschte unterdessen deutlich tiefer in die Verlustzone, am Ende stand ein Minus von 1,88 Prozent - das Börsenbarometer schloss bei 13.633.50 Zählern. Die Berichtssaison setzte sich weiter fort: Am Dienstag legten unter anderem Pfizer und DuPont und Ballard Power Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Derweil bereiten Inflation und steigende Zinsen Anlegern Sorgen, was am Dienstag vor allem die Technologiewerte belastet. Auf Konjunkturseite ist das US-Handelsbilanzdefizit im März gestiegen. Die Nachfrage nach Importgütern kletterte auf ein Rekordhoch. Derweil hat sich der Auftragseingang der US-Industrie im März gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent erhöht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken