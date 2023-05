Anspannung vor US-Inflationsdaten: Asiens Börsen schwächeln -- Airbnb verfehlt die Gewinnerwartungen -- E.ON wird nach Gewinnsprung optimistischer -- LANXESS, Rivian, EVOTEC im Fokus

Der deutsche Leitindex behielt auch am Dienstag - einem Tag mit erneut vielen Quartalsberichten - die 16.000-Punkte-Marke im Fokus. Am Vortag war die runde Marke erneut eine zu hohe Hürde gewesen.

So eröffnete der DAX nahezu unverändert. Nach dem er den Großteil des Tages in der Verlustzone verbrachte, gewann er letztlich 0,02 Prozent auf 15.955,48 Zähler. Der TecDAX gab im Verlauf deutlich ab, nachdem er zunächst nur mit einem kleinen Minus in den Dienstagshandel gestartet war. Er verabschiedete sich 1,3 Prozent leichter bei 3.236,82 Zählern.

Gespannt warten die Marktteilnehmer auf die US- Inflationszahlen am Mittwoch. Hiervon erhoffen sie sich Rückschlüsse auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed.

Die Börsen in Fernost verzeichnen zur Wochenmitte Verluste.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,38 Prozent auf 29.130,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite stellenweise 1,4 Prozent auf 3.310,77 Zähler. Daneben gibt in Hongkong der Hang Seng zwischenzeitlich 0,72 Prozent auf 19.723,86 Einheiten ab.

Tiefer notieren die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch, insgesamt halten sich die Verluste aber in Grenzen. Für Vorsicht sorgt einerseits die Anspannung vor den US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Vor dem Hintergrund einer potenziellen Zinserhöhungspause werden diese wichtigen Inflationsdaten von den Anlegern mit besonders großer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Andererseits gibt es in puncto drohender Zahlungsausfall wegen des im Juni drohenden Erreichens der Schuldenobergrenze der USA keine nennenswerte Fortschritte gibt, nachdem sich US-Präsident Joe Biden am Dienstag mit den Kongressführern dazu ausgetauscht hatte. Am Freitag sind erneut Gespräche geplant.

