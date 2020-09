Dufry will Kapital für Übernahme aufnehmen. Salzgitter erteilt thyssenkrupp eine Abfuhr. Brexit-Streit: Johnsons Kurswechsel könnte Handelspakt torpedieren.

Werbung

Im Donnerstagshandel dürften sich die Anleger in Deutschland weiter risikobereit zeigen. Der DAX notiert gemäß vorbörslicher Indikationen fester. Auch der TecDAX dürfte mit positiver Tendenz ins Handelsgeschehen starten. Nachdem es am Mittwoch erstmals seit Tagen wieder aufwärts ging, dürfte der deutsche Markt seine jüngste Erholung verteidigen. Daneben richten sich am Nachmittag alle Blicke auf die EZB, die ihre neuesten geldpolitischen Entscheidungen verkünden wird. Dabei wird gehofft, dass die Zentralbank mittlerweile optimistischer geworden ist. Was die expansive Geldpolitik angeht, erwarten Experten eine Bestätigung dieser. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den Märkten in Europa wird am Donnerstag von einer stabilen Eröffnung ausgegangen. Der EuroSTOXX 50 notiert vor Börseneröffnung kaum bewegt. Alle Blicke richten sich am Donnerstag auf die EZB. Diese informiert am Nachmittag über ihre geplanten geldpolitischen Schritte. Dabei wird nicht davon ausgegangen, dass es bei Zinsniveau oder Wertpapierkäufen zu Anpassungen kommen wird. Allerdings werden mit Spannung die neuen Inflationsprognosen geschaut und ob diese heruntergenommen werden. Am Markt wird dies erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite. Der Dow Jones stieg zu Beginn der Sitzung und verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg. Mit einem Plus von 1,60 Prozent bei 27.940,60 Punkten ging der US-Leitindex aus dem Handel - die psychologisch zwischenzeitlich erklommene, wichtige 28.000er-Marke wurde dabei nicht gehalten. Der NASDAQ Composite kletterte daneben schlussendlich 2,71 Prozent auf 11.141,56 Zähler hoch. Damit erholten sich die US-Werte etwas von ihrem dreitägigen Kursrutsch. Von einer Trendwende wollten Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires jedoch nicht sprechen, denn die Belastungsfaktoren bleiben weiterhin bestehen. Zum einen sei eine weitere Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China nicht auszuschließen, zum anderen erlitt der Pharmakonzern AstraZeneca einen Rückschlag bei seiner Suche nach einem Corona-Impfstoff. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken