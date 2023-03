DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- SAP verkauft Qualtrics-Anteile -- SVB: US-Regierung verkündet Schutz aller Einleger - HSBC übernimmt britische SVB-Tochter -- Aramco, Sanofi im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag zunächst stabilisieren. Der DAX tendiert vorbörslich in einer engen Range um seinen Schlusskurs von Freitag. Der TecDAX dürfte ebenfalls ohne große Ausschläge starten. Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel spricht laut dpa-AFX von "Ping Pong" des DAX und einem "Seitwärtsmodus auf hohem Niveau". Zuletzt bremsten an den Kapitalmärkten vor allem die gestiegenen Zinsen. Die Vorgaben sind zum Wochenstart gemischt: Der Dow Jones war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Anfang November gefallen. In Asien geben die Kurse in Japan nach, während in China Gewinne verbucht werden.





Anleger an Europas Börsen dürften sich zum Wochenstart zurückhalten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich um die Nulllinie. "Die Systemrisiken sind erst einmal gebannt", so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones über die Entwicklung um die Silicon Valley Bank (SVB). Der Bundeseinlagensicherungsfonds hat die in Schieflage geratene Bank übernommen und die Einlagen garantiert. Die Gouverneure der US-Notenbank Fed kommen am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. "Die Fed wird bei den Zinserhöhungen nun behutsamer vorgehen und die Zinsen langsamer erhöhen", zitiert Dow Jones Heino Ruland von Ruland Research.





Die US-Börsen haben im Freitagshandel an Boden verloren und markant im Minus geschlossen. Der Dow Jones verlor zum Sitzungsende 1,07 Prozent und schloss auf 31.909,64 Punkten. Beim NASDAQ Composite war der Verkaufsdruck deutlich ausgeprägter und führte zu einem Rückgang um 1,76 Prozent auf 11.138,89 Zähler. Im Blick standen der US-Arbeitsmarktbericht und der Banken-Sektor. Dieser lag nach einem volatilen Verlauf schließlich 0,5 Prozent im Minus. Sorgen, dass die in Schwierigkeiten geratene Bank SVB auf den Sektor übergreifen könnte, drückten die Aktien, während Anleihenotierungen nach oben sprangen. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag im Februar mit 311.000 über der Prognose einer Zunahme um 225.000, doch erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 3,6 von zuvor 3,4 Prozent. Hier war mit einem unveränderten Stand gerechnet worden. Zudem wurde der Stellenzuwachs für die beiden Vormonate nach unten revidiert. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen weniger stark als erwartet, damit kommt von dieser Seite zumindest kein übermäßig großer Inflationsdruck. Der Arbeitsmarktbericht war mit Spannung erwartet worden, da er mit das Tempo der kommenden Zinserhöhungen der US-Notenbank bestimmen dürfte. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte in dieser Woche angesichts der hartnäckig hohen Inflation wieder größere Zinsschritte angedeutet, nachdem die Fed ihre Schritte schon von 75 auf zunächst 50 und zuletzt auf 25 Basispunkte verringert hatte. Er stellte auch einen höheren Zinsgipfel in Aussicht. Zwar habe die Dynamik des Beschäftigungsaufbaus etwas nachgelassen, von einer Schwäche könne angesichts eines Stellenzuwachses von mehr als 300.000 außerhalb der Landwirtschaft aber nicht gesprochen werden, hieß es von den Marktstrategen der Helaba. Die per saldo soliden Daten zum Arbeitsmarkt würden die US-Notenbank darin bestärken, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Ob es im März zu einem Schritt um 25 oder 50 Basispunkte kommen werde, hänge wohl auch von den Inflationszahlen ab, die am Dienstag zur Veröffentlichung anstehen, hieß es weiter.