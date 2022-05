Asiens Börsen in Grün -- Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen -- freenet steigert Gewinn -- Ceconomy auf Wachstumspfad -- Aurora Cannabis im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt sackte am Donnerstag erneut ab.

Der DAX fiel schon zur Eröffnung zurück und blieb anschließend tief in der Verlustzone. Am Nachmittag wurden die Abschläge jedoch deutlich kleiner. Er beendete den Tag letztlich 0,64 Prozent leichter bei 13.739,64 Zählern. Der TecDAX sank zum Handelsbeginn ebenfalls und schaffte im Verlauf den Sprung ins Plus. Zum Handelsschluss ging es dann 0,1 Prozent abwärts auf 2.974,36 Stellen.

Schwache US-Vorgaben belasteten die deutschen Indizes am Donnerstag. Nach der unerwartet hohen US-Inflation im April nahmen die Sorgen zu, dass die Teuerung noch viel länger auf zu hohem Niveau bleibt, hieß es bei der Commerzbank laut dpa-AFX. Sie scheine sich geradezu verwurzelt zu haben und ziehe auch im Dienstleistungsbereich weiter an. Hier sei sie noch schwerer zu kontrollieren.

Darüber hinaus ging die Bilanzsaison in Deutschland mit unvermindert hohem Tempo weiter.

