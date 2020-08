Werbung

Der deutsche Aktienmarkt befindet sich zum Wochenstart auf Richtungssuche. Der DAX eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,18 Prozent bei 12.924,88 Zählern und schwankt nun zwischen Gewinn- und Verlustzone. Der TecDAX gewnn zum Handelsstart rund 0,1 Prozent auf 3.083,16 Punkte hinzu und zieht aktuell etwas an. Experten sprechen von einer Unsicherheit am Markt, die die gesamte Woche prägen dürfte. Da die Bilanzsaison langsam ausläuft, rücke die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder in den Fokus, sagen Börsenkenner. Dabei gehe die Sorge um, dass die Gesundheitsämter mit der Nachverfolgung der Fälle nicht mehr hinterherkämen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Märkte zeigen sich zum Start in die neue Woche zurückhaltend. Der EuroSTOXX 50 ging bei 3.305,65 Punkten nahezu unverändert in die Sitzung und bewegt sich auch weiterhin um die Nulllinie. Angesichts steigender Infektionszahlen und neuer Reisewarnungen innerhalb der EU halten sich die Anleger an den europäischen Börsen zum Wochenstart zurück. "Die Börsen sind wieder einmal auf Richtungssuche", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Vorgaben aus den USA und Asien können am Montag ebenfalls nicht für starke Impulse sorgen: In den USA schlossen die Börsen vor dem Wochenende nur leicht im Plus und in Asien ging es zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentierte sich am Freitag zurückhaltend. Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende ohne klare Richtung und beendete den Handelstag 0,12 Prozent höher auf 27.931,02 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich meist im roten Bereich und schloss zum Sitzungsende 0,21 Prozent tiefer auf 11.019,30 Zählern. Wenig verändert hat die Wall Street am letzten Handelstag der Woche geschlossen. Im Vorfeld der am Wochenende stattfindenden Gespräche zwischen Delegationen aus China und den USA herrschte Zurückhaltung, wenngleich die Erwartungen an wirkliche Fortschritte zur Beilegung des Streits eher gering sind. Dazu kommen die weiter festgefahrenen Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten um ein neues Konjunkturprogramm. Der Markt geht hier immer noch von einer Einigung aus. Der US-Einzelhandelsumsatz stieg im Juli zwar den dritten Monat in Folge, doch blieb er unter der Erwartung. Allerdings wurde der Juni nach oben revidiert. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist dagegen im zweiten Quartal viel stärker gestiegen als erwartet. Auch die Industrieproduktion hat sich im Juli gegenüber dem Vormonat etwas stärker erhöht als prognostiziert. Und schließlich fiel auch der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für August etwas besser aus als erwartet. Gute Daten werden von den Investoren als zweischneidig gesehen, da sie die Chance auf Stimuli durch Politik und Notenbank verringern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken