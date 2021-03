So eröffnete der DAX nahezu unbewegt und tendierte auch anschließend um die Nulllinie. Zuletzt wagte er sich dann wieder leicht in die Gewinnzone vor und schloss 0,27 Prozent höher bei 14.596,61 Punkten. Der TecDAX notierte tiefer, nachdem er kaum verändert gestartet war. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 3.373,40 Punkte.

Abwartend verhielten sich die Anleger vor der Sitzung der US-Notenbank, auch wenn diese ihre Beschlüsse erst nach dem Handelsende in Europa bekannt geben wird. Für Irritation sorgte daneben das Impfdesaster in der EU, wegen dem Lockerungshoffnungen nach hinten verschoben werden, mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft.

So startete der EuroSTOXX 50 quasi unverändert und fiel im weiteren Handelsverlauf leicht in die Verlustzone. Am Abend schaffte er knapp den Sprung in die Gewinnzone und beendete den Handel 0,07 Prozent höher bei 3.853,51 Punkten.

An der Wall Street ging es am Mittwoch aufwärts.

Der Dow Jones startet zunächst nahezu unverändert in den Handel, schaffte es im Verlauf aber in die Gewinnzone. Mit dem Fed-Entscheid nahm das Börsenbarometer Fahrt auf und erreichte bei 33.041,02 Punkten ein neues Rekordhoch, am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,58 Prozent auf 33.016,16 Punkte. Der NASDAQ Composite eröffnete unterdessen mit Abschlägen, konnte sich im späten Verlauf aber ebenfalls auf grünes Terrain vor kämpfen. Mit einem Plus von 0,40 Prozent ging es bei 13.525,20 Zählern in den Feierabend.

Erneut steigende Renditen für US-Staatsanleihen hielten die US-Indizes am Mittwoch zeitweise zurück. Die Blicke der Anleger richteten sich auf die Sitzung der US-Notenbank Fed, die am Abend anstand.

Die US-Notenbank Fed hat zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie eine Fortsetzung ihrer extrem lockeren Geldpolitik signalisiert. Der gegenwärtige Kurs werde beibehalten, bis die Ziele der Fed erreicht seien, teilte die Notenbank am Mittwoch nach ihrer Zinsentscheidung in Washington mit. Die Fed strebt Vollbeschäftigung und eine Inflation von längerfristig zwei Prozent an. Weil die Inflation seit längerem unter diesem Wert liegt, will die Fed eine Zeit lang Inflationsraten von mehr als zwei Prozent dulden.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken