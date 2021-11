DAX vorbörslich grün -- Asiens Börsen mit Verlusten -- thyssenkrupp schlägt Erwartungen - Uhde-IPO geplant -- KWS SAAT: Umsatzssprung -- Nach Dieselermittlungen: Conti beruft Finanzchef ab

Im Blickpunkt der Anleger stehen weiter steigenden Corona-Zahlen und mögliche Einschränkungen zur Eindämmung der vierten Welle, nachdem das Robert-Koch-Institut erneut einen Tageshöchstwert bei der Zahl der Positiv-Tests gemeldet hatte. Am heutigen Donnerstag kommen Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammen, dort sollen mögliche zusätzliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus besprochen werden. Am Nachmittag dürfte das Interesse der Anleger dann auf den Philly-Fed-Index gerichtet werden, der Auskunft über das Geschäftsklima in der Region Philadelphia gibt.

Dem deutschen Aktienmarkt scheint nach den jüngsten Rekordständen noch nicht die Puste auszugehen. "Die große Frage auf dem Parkett lautet weiterhin: was kann den DAX stoppen", schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Besonders beeindruckend sei, wie sich der Leitindex zuletzt von den US-Indizes abgekoppelt habe. Während die US-Indizes an ihren Rekorden scheitern, eile der Dax von einer Bestmarke zur anderen. "Allerdings sollten alle wissen, dass auch die schönste Party irgendwann zu Ende gehen muss. Auch eine Jahresendrally kann nicht ewig laufen. Und die Liste der Warnsignale wird länger."

Nachdem die US-Börsen am Vortag nach überraschend starken Konjunkturdaten Aufschläge verzeichnen konnten, zeigten sie sich am Mittwoch eher mit negativer Tendenz. Das Umfeld für Aktien bleibe aber trotz Zinsfantasien günstig. "Aktien werfen deutlich mehr ab als Anleihen", gab Dow Jones Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald wieder. Die Angst, etwas zu verpassen, sei immer noch da.

Am Donnerstag zeigen sich die Märkte in Asien mehrheitlich schwächer.

In Japan geht es für den Leitindex Nikkei gegen 07:45 Uhr MEZ 0,30 Prozent auf 29.598,66 Punkte abwärts.

An der Börse in Shanghai zeigt sich der Shanghai Composite mit einem Abschlag von 0,29 Prozent bei 3.527,25 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong verliert daneben 1,3 Prozent auf 25.316,74 Einheiten.

An den Aktienmärkten in Asien will weiter keine Kauflaune aufkommen. Auch am Donnerstag geht es mehrheitlich nach unten, wobei die weltweit hohen Inflationsraten die Anleger vorsichtig agieren lassen, ebenso wie die wieder tobende Corona-Pandemie mit Rekordinfektionszahlen in einigen Ländern.

