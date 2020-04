Volkswagen will US-Produktion Anfang Mai wieder starten. Wirecard: KPMG-Prüfung dauert an - Bisher kein Beleg für Bilanzmanipulation. RHÖN-KLINIKUM empfiehlt Annahme der Übernahmeofferte durch Asklepios. Corestate streicht Jahresziele und Dividende.

Der heimische Aktienmarkt konnte sich am Mittwoch stabilisieren. Der DAX startete bereits mit einem Aufschlag von über einem Prozent und hielt sich auch im weiteren Verlauf klar in der Gewinnzone. Letztlich stand dann ein Plus von 1,61 Prozent auf 10.415,03 Einheiten an der Tafel. Der TecDAX konnte ebenfalls zulegen, nachdem er schon fester in den Handelstag gestartet war. Er beendete den Handel 2,38 Prozent höher bei 2.899,54 Zählern. Im Fokus der Anleger blieb der Ölmarkt, wo es für die Nordseesorte Brent zeitweise auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1999 ging, der Preisverfall aber inzwischen zunächst gestoppt scheint. Für Rückenwind sorgte zudem ein weiteres US-Konjunkturpaket im Volumen von 480 Milliarden Dollar, das der Senat verabschiedet hat.





Die europäischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte stärker. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich mit grünen Vorzeichen, nachdem er die Sitzung am Morgen mit einem leichten Zuwachs eröffnet hatte. Zum Handelsende verbuchte er einen Gewinn von 1,56 Prozent auf 2.834,90 Indexeinheiten. Am Mittwoch kam es zu einer Erleichterungsrally an den Märkten. Die Ölpreise erholten sich von ihrem Crash am Vortag, welcher von Anlegern als technisch ausgelöst eingestuft wurde. Diese trauten sich zur Wochenmitte aus ihrer Deckung, weil ihnen damit die Verunsicherung genommen wurde. Stützend wirkte zudem ein neues Konjunkturpaket der US-Regierung.





Am Mittwoch erholten sich die US-Börsen vom Ölpreisschock. Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial ging zur Wochenmitte fester in den Handel und hielt sich auch anschließend auf grünem Terrain. So ging er denn letztlich auch mit einem Zuschlag von 1,99 Prozent mit 23.475,82 Einheiten in den Feierabend. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verbuchte ebenfalls Gewinne, nachdem er zur Handelseröffnung schon kräftig zulegen konnte. Er verabschiedete sich mit einem Kursplus von 2,81 Prozent auf 8.495,38 Indexpunkte in den Feierabend. Nach dem Einbruch der Ölpreise war an den Märkten weltweit zur Wochenmitte eine Stabilisierung zu erkennen. Obwohl sich die Ölpreise weiter auf einem sehr niedrigen Niveau bewegten, schien der Preisverfall zunächst gestoppt. "Niedrigere Ölpreise können allerdings auch helfen, die weltweite Wirtschaft wieder zu stimulieren, wenn der Lockdown in der Europäischen Union und in den USA beendet ist", erklärte Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Stützend wirkten zudem ein neues US-Konjunkturpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus. Das meiste Geld des neuen Corona-Hilfspakets sei für kleine und mittelständische Unternehmen vorgesehen.