DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneins -- thyssenkrupp-Großaktionär Cevian will angeblich Anteil fast halbieren -- E.ON will bis 2026 mehrere Milliarden investieren

"Konsolidierung: Ja, Einbruch: Nein" - so stuft der Marktanalyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel die aktuelle Kurskorrektur ein. Die 16.200er Marke stelle nun zunächst eine Hürde dar. Der Markt orientiere sich daher zunächst nach unten. "Prinzipiell ist die Jahresendrally aber weiterhin intakt", so Utschneider.

"Auf dem Parkett wird für das kommende Jahr jetzt mit drei Zinserhöhungen gerechnet. Am Freitag lag der Konsens noch bei zwei Zinsschritten", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Nominierung des amtierenden US-Notenbankchefs Jerome Powell für eine zweite Amtszeit. "Steigende Zinsen werden jetzt einmal mehr zur Gefahr für die Aktienmärkte."

Am Dienstag wird der deutsche Aktienmarkt mit Rückschlägen erwartet.

Die Schwäche der Wall Street im späten Geschäft dürfte nachgeholt werden, schätzen Marktteilnehmer. Am Montag wurde US-Notenbank-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominiert. Diese Entscheidung werde zwar im Handel begrüßt, zugleich bedeute dies jedoch auch, dass die Geldpolitik wie unter Powell eingeleitet demnächst gestrafft wird.

Die europäischen Börsen dürften mit Abgaben in den Handel starten.

Nachrichten aus China konnten die US-Börsen nur zeitweise stützen. Hier deutete die Zentralbank der Volksrepublik Lockerungsmaßnahmen an, die der Ankurblung der Konjunktur dienen sollen. Für Gesprächsstoff sorgte außerdem, dass US-Präsident Biden den aktuellen Notenbank-Chef Jerome Powell für eine weitere Amtszeit nominiert hat. Im späten Handel wurden Anleger pessimistischer, da US-Finanzministerin Janet Yellen vor der anziehenden Inflation warnte.

Der Dow Jones legte zunächst etwas zu. Nachdem er die Gewinne ausgebaut hatte, ging es jedoch wieder an die Nulllinie zurück. Der US-amerikanische Leitindex beendete die Sitzung 0,05 Prozent höher bei 35.619,25 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte dagegen deutlich ab. Nachdem er seine Anfangsgewinne komplett aufgeben musste, ging es letztlich tief ins Minus. Er ging 1,26 Prozent niedriger bei 15.854,76 Punkten in den Feierabend.

Die US-Börsen zeigten sich am Montag uneinheitlich.

An den asiatischen Aktienmärkten ist am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen.

In Japan gewann der Leitindex Nikkei am Montag 0,09 Prozent auf 29.774,11 Punkte. Dort wird heute feiertagesbedingt nicht gehandelt.

An der Börse in Shanghai zeigt sich der Shanghai Composite derzeit 0,20 Prozent höher bei 3.589,09 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng indes 1,06 Prozent auf 24.689,73 Einheiten.

Die Aufmerksamkeit richtet sich, ähnlich wie in den USA am Montag, auf die US-Geldpolitik. US-Notenbankpräsident Jerome Powell bekommt eine zweite Amtszeit, Fed-Gouverneurin Lael Brainard kommt damit nicht zum Zuge. Sie gilt als taubenhafter als Powell und soll stellvertretende Vorsitzende des Fed-Boards werden.

In Hongkong besteht derweil Sorge vor einer schärferen Regulierung in China.

