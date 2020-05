Wirtschaftsindex der Chicago-Fed weist auf schwere Rezession. Börsengang von Kaffee-Holding JDE Peet's soll Milliarden bringen. Fraport: Fluggastzahlen am Frankfurter Flughafen bleiben im Keller. Mercedes-AMG-Chef wird CEO von Aston Martin. Covestro reduziert wegen Pandemie Gehälter und Arbeitszeiten. Erneute Gewinnmitnahmen bei zooplus nach Berenberg-Abstufung. Siemens will zunächst 45 Prozent an Energie-Sparte behalten. EVOTEC beteiligt sich an Finanzierungsrunde von Exscientia.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Dienstag erneut Aufschläge. Der DAX eröffnete die Sitzung am Dienstag höher und schaffte anschließend sogar den Sprung über die 11.500-Punkte-Marke. Der DAX beendete den Dienstagshandel 1,00 Prozent stärker bei 11.504,65 Indexpunkten. Der TecDAX bewegte sich ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem er mit plus 0,55 Prozent bei 3.172,43 Zählern gestartet war. Er verabschiedete sich 0,6 Prozent fester bei 3.174,25 Einheiten aus dem Handel. Der DAX legte nach seinem starken Wochenstart am Dienstag weiter zu. In den Fokus der Anleger rückten erneut Konjunkturdaten: So erholte sich das Verbraucherverhalten nach Angaben der Konsumforscher der GfK etwas von dem Schock, der durch die Ausbreitung des Coronavirus hervorgerufen wurde. Aufgrund der Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern und dem Hochfahren der Wirtschaft herrschte bei den Anlegern Optimismus. Aus den USA kamen zudem positive Nachrichten: Das Unternehmen Novavax startet klinische Tests mit einem Wirkstoffkandidaten gegen COVID-19. "Immer mehr Länder befinden sich auf dem Weg zurück in die Normalität und die Aussichten auf einen baldigen Impfstoff haben sich verbessert", zitierte dpa Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Börsen in Europa präsentierten sich am Dienstag stärker. Der EuroSTOXX 50 konnte zulegen, nachdem er zum Handelsstart einen Zuwachs von 0,41 Prozent auf 2.983,65 Indexeinheiten verbucht hatte. Letztlich blieb ein Plus von 0,94 Prozent bei 2.999,22 Punkten an der Kurstafel stehen. Die Stimmung am Markt war positiv: Anleger zeigten sich aufgrund der Lockerung von Beschränkungen und dem Hochfahren der Wirtschaft hoffnungsvoll. "Die Anleger surfen gerade auf einer Welle der Euphorie", gab dpa Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wieder. "Daran, dass diese Welle auch schnell vorbei sein könnte, denkt an der Börse aktuell niemand." Und so konnten die europäischen Aktienmärkte ihre positive Tendenz vom Vortag fortsetzen. Nach Daten der Konsumforscher der GfK erholt sich zudem das Verbraucherverhalten, nach dem Schock, der durch das Coronavirus ausgelöst wurde, etwas. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street standen die Zeichen nach dem langen Wochenende auf grün. Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich zum Handelsstart mit Aufschlägen in Höhe von 1,29 Prozent bei 24.781,84 Punkten und klettert anschließend weiter ins Plus - dabei schaffte er den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Am Ende reichte es nicht für einen Schlusskurs über dem psychologisch wichtigen Zählerstand, das Börsenbarometer schloss mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 24.995,11 Punkten. Derweil legte der NASDAQ Composite deutlich weniger zu und musste einen Großteil seiner Aufschläge im Tagesverlauf sogar abgeben. Am Ende reichte es noch für ein kleines Plus von 0,17 Prozent auf 9.340,22 Punkte. Anleger hofften auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft und lassen sich von den zunehmenden Lockerungsmaßnahmen sowie der vermeintlichen Aussicht auf einen Impfstoff euphorisieren. In den Hintergrund wurden dagegen Warnungen der Virologen, dass eine zweite Infektionswelle ausgelöst werden könnte, gerückt. "Jeder Hoffnungsschimmer, dass irgendein Prozess gut läuft oder eine Testreihe beginnt, ist positiv", zitiert Dow Jones Newswires Hani Redha, Portfolio Manager bei PineBridge Investments. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken