K+S Aktie News: K+S tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 16,00 EUR.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 16,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 15,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.265 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,77 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,81 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 37,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,130 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,49 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 964,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 988,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,401 EUR fest.

