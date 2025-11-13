LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 17,82 EUR nach oben.

Das Papier von LANXESS legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 17,82 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 195.137 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 90,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 16,49 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 7,46 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,094 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,44 EUR.

Am 06.11.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,34 Mrd. EUR.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. LANXESS dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,420 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

