Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Dienstagvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 7,49 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 7,49 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,49 EUR an. Bei 7,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 173.646 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 28,08 Prozent Luft nach unten.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,291 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,09 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,32 Mrd. EUR – ein Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je Lufthansa-Aktie.

