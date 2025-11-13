Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Donnerstagmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 7,84 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,84 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 913.870 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 6,96 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 41,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,311 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 11,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,29 Prozent gesteigert.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Lufthansa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

