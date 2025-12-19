DAX24.217 +0,1%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.069 +2,9%Euro1,1731 ±0,0%Öl60,35 +1,1%Gold4.330 -0,1%
MÄRKTE USA/Positive Stimmung dürfte halten - Oracle mit TikTok-Deal fest

19.12.25 14:58 Uhr
DOW JONES--Nach den teils kräftigen Gewinnen am Vortag zeichnet sich für den Handelsstart am Freitag an der Wall Street eine weiter freundliche Stimmung ab. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt schließen. Jüngster Stimmungsaufheller ist die am Vortag wieder etwas entfachte Zinssenkungsspekulation, nachdem neue US-Preisdaten etwas Entspannung auf der Inflationsseite gezeigt haben. Für das Zinstreffen der US-Notenbank im April wird am Zinsterminmarkt bereits wieder mit knapp 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung gesetzt.

Wer­bung

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen dessen ungeachtet wieder nach oben, nachdem sie am Donnerstag in Reaktion auf die günstig ausgefallenen Preisdaten gesunken waren. Die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,15 Prozent. Der Dollar zeigt sich wenig verändert, der Euro wird mit 1,1710 Dollar gehandelt. Die Ölpreise tendieren gut behauptet, auch beim Gold tut sich wenig, die Feinunze kostet 4.326 Dollar.

Konjunkturseitig sind anders als am Vortag kaum Impulse zu erwarten. Veröffentlich wird während des frühen Handels der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan - allerdings bereits in zweiter Lesung. Ökonomen rechnen mit einem Wert von 53,5 nach 53,3 in der ersten Lesung.

Unternehmensseitig stehen FedEx und Nike mit neuen Geschäftszahlen im Blickpunkt sowie Oracle. Die Oracle-Aktie zieht in der Vorbörse der Nasdaq um gut 5 Prozent an, nachdem die TikTok-Mutter Bytedance Berichten zufolge Vereinbarungen zur Gründung eines neuen US-Joint-Venture formalisiert hat, was es ermöglichen wird, das US-Geschäft fortzuführen. Demnach wird Oracle künftig 15 Prozent am US-Geschäft von TikTok halten.

Wer­bung

Der Logistiker FedEx hat die Erwartungen für das abgelaufene Quartal übertroffen und auch die Jahresprognose angehoben, allerdings nur das untere Ende. Die Aktie gibt um 1,4 Prozent nach. Nike knicken um über 10 Prozent ein. Der Sportartikelriese rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatzrückgang angesichts des weiter schwach laufenden Geschäfts in China. Dazu sank die Bruttomarge im vergangenen Quartal, weil Zölle die Produktkosten in die Höhe trieben.

Micron Technology ziehen um weitere 2,1 Prozent. Die Aktie des Speicherchipherstellers war am Vortag Spitzenreiter im S&P-500-Index mit einem Sprung von mehr als 10 Prozent. Auslöser waren Quartalsergebnisse, die von Morgan Stanley als die besten in der Geschichte der US-Halbleiterindustrie außerhalb von Nvidia bezeichnet wurden. Micron hatte außerdem die Gewinnprognose deutlich erhöht. Das Unternehmen ist für das gesamte Jahr 2026 praktisch ausverkauft.

KB Home hat im vergangenen Quartal weniger Häuser ausgeliefert und einen niedrigeren Gewinn verzeichnet, Die Aktie verliert 3,3 Prozent. Scholastic büßen gut 1 Prozent ein. Der Schulbuchverlag konnte seinen Gewinn im Berichtsquartal steigern.

Wer­bung

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1718 -0,1% 1,1725 1,1742 +13,2%

EUR/JPY 184,32 +1,1% 182,40 182,44 +12,0%

EUR/CHF 0,9318 +0,1% 0,9313 0,9314 -0,8%

EUR/GBP 0,8764 +0,0% 0,8762 0,8761 +5,9%

USD/JPY 157,29 +1,1% 155,57 155,37 -1,1%

GBP/USD 1,3371 -0,1% 1,3381 1,3403 +6,9%

USD/CNY 7,0590 +0,0% 7,0562 7,0562 -2,1%

USD/CNH 7,0359 +0,0% 7,0342 7,0313 -4,1%

AUS/USD 0,6609 -0,0% 0,6611 0,6624 +6,8%

Bitcoin/USD 87.898,70 +2,8% 85.517,65 88.185,00 -9,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,44 56,15 +0,5% 0,29 -23,2%

Brent/ICE 60,22 59,82 +0,7% 0,40 -20,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.331,23 4.327,86 +0,1% 3,36 +64,9%

Silber 65,93 65,50 +0,7% 0,43 +126,8%

Platin 1.648,69 1.639,25 +0,6% 9,44 +87,2%

Kupfer 5,47 5,37 +1,9% 0,10 +33,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 08:59 ET (13:59 GMT)

