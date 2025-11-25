Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagabend an Fahrt
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 631,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 631,70 USD zu. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 631,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 624,14 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.959.535 Aktien.
Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,04 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 479,89 USD ab. Abschläge von 24,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 816,67 USD.
Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,03 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 04.02.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,98 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
