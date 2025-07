Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Um 15:53 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 77,08 USD ab. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 77,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,14 USD. Bisher wurden heute 209.761 Nike-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 90,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Gewinne von 17,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 82,00 USD.

Nike gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,91 Prozent zurück. Hier wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.

