NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 189,44 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,0 Prozent auf 189,44 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 186,39 USD. Bei 196,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.311.865 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 11,99 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 54,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 207,14 USD an.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 25.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

