Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Kurs der Oracle

06.11.25 20:23 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle büßt am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 244,54 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
212,95 EUR -4,80 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 244,54 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 239,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 247,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 1.530.924 Stück.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 41,36 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 USD aus.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

In eigener Sache

Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

mehr Analysen