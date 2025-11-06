Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle büßt am Abend ein

Kurs der Oracle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 244,54 USD ab.

Die Oracle-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 244,54 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 239,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 247,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 1.530.924 Stück.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 41,36 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 USD aus.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 5 Jahren verdient

Amazon-Aktie auf Rekordhoch: OpenAI sichert sich Rechenleistung für Milliardensumme