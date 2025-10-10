Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit Kurseinbußen

DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.256 -1,9%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.350 -2,9%Bitcoin100.269 -4,7%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Oracle im Fokus

10.10.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 296,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
255,40 EUR -1,85 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 296,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 292,21 USD. Bei 300,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 2.580.556 Oracle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,76 Prozent. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 301,00 USD angegeben.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 14,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

