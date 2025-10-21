Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Dienstagnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 275,25 USD nach.

Die Oracle-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 275,25 USD abwärts. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 272,35 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 277,15 USD. Bisher wurden via New York 585.745 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 20,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 56,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 311,00 USD.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,93 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,83 USD je Oracle-Aktie belaufen.

