DAX24.313 +0,2%Est505.686 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.970 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.128 -5,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kursentwicklung

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Dienstagnachmittag ab

21.10.25 16:08 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 275,25 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
239,05 EUR 1,90 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 275,25 USD abwärts. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 272,35 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 277,15 USD. Bisher wurden via New York 585.745 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 20,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 56,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 311,00 USD.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,93 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,83 USD je Oracle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal

NVIDIA-Aktie nach Gewinnen in Rot: Chipriese vernetzt Meta und Oracle mit neuer KI-Netzwerktechnologie

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
08:01Oracle BuyUBS AG
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Oracle BuyUBS AG
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen