Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 276,20 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 276,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die Oracle-Aktie bei 277,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 273,77 USD. Bisher wurden heute 319.998 Oracle-Aktien gehandelt.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,16 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 132,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 311,00 USD an.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 14,93 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,83 USD je Oracle-Aktie belaufen.

