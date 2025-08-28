Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 225,08 USD abwärts.

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 6,3 Prozent auf 225,08 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 223,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.235.047 Oracle-Aktien.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,77 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,86 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Am 11.06.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 15,90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,29 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 15.09.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,77 USD fest.

