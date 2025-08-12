Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec
Wechsel im DAX steht im September an.
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Wechsel im DAX und mögliche Übernahmekandidaten durch Private Equity. Für mehr Details, hört doch mal rein!
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Brenntag News
Bildquellen: finanzen.net
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.2025
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|17.06.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen