Podcast

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

13.08.25 14:03 Uhr
Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec | finanzen.net

Wechsel im DAX steht im September an.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Wechsel im DAX und mögliche Übernahmekandidaten durch Private Equity. Für mehr Details, hört doch mal rein!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

