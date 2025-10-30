Puma setzt Umbauprogramm auf und streicht Stellen
Werte in diesem Artikel
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Puma (PUMA SE) hat nach deutlichen Umsatzrückgängen ein Restrukturierungsprogramm angestoßen, um wieder auf Kurs zu kommen. Kurz- und mittelfristig sollen dabei Kosten gesenkt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Dazu will Puma bis Ende 2026 weitere 900 Stellen in der Verwaltung streichen. Zudem soll das Produktsortiment verkleinert und die Zahl der pro Saison neu eingeführten Artikel reduziert werden.
Dabei will sich Puma sich auf die Kategorien Fußball, Training und Running sowie auf Sportmode konzentrieren. Das Direct-to.Consumer-Geschäft (eigener Einzelhandel, E-Commerce) soll stärker wachsen, da Puma bislang stark vom Großhandel geprägt ist. Insgesamt sei Puma "zu kommerziell" geworden. Dies spiegele sich in einer niedrigeren Markenbegehrlichkeit, einer geringeren Vertriebsqualität und einem Produktangebot wider, das sich am Markt nicht durchsetzen könne. Der neue Konzernchef Arthur Hoeld sieht 2026 als Übergangsjahr. Ab 2027 soll Puma wieder auf einen Wachstumskurs umschwenken.
Im dritten Quartal verzeichnete Puma weitere Umsatz- und Ergebnisrückgänge. Unter dem Strich musste der Lokalrivale von Adidas einen Verlust hinnehmen. Die im Sommer gesenkte Prognose bestätigte der Konzern./nas/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|18.09.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|18.09.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen