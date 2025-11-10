Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 106,15 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 4,3 Prozent auf 106,15 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 107,40 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112.120 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 113,95 EUR markierte der Titel am 03.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 38,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 63,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,510 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,28 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 14.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

