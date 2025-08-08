Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 95,14 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 95,14 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 95,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.702 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 9,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 23,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 75,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,374 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach -0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,51 EUR je Aktie.

