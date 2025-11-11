Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag stärker

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 107,55 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 107,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 108,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,00 EUR. Bisher wurden heute 297.561 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,95 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei 38,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,510 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,28 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach -0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher

Siemens Energy-Analyse: Neutral-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck