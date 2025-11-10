Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 106,80 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 106,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 108,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 668.059 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 113,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 38,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 64,19 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,510 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 95,28 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Analyse: Neutral-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck