Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gefragt

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 107,25 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 107,25 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 107,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 77.348 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 113,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Mit einem Zuwachs von 6,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 63,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,510 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 95,28 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9,75 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 14.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,62 EUR im Jahr 2025 aus.

