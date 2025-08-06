Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 103,15 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 103,15 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 102,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 604.339 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,65 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 335,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

