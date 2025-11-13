DAX24.308 -0,3%Est505.798 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,71 +0,1%Gold4.236 +0,9%
Notierung im Blick

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag behauptet

13.11.25 09:22 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag behauptet

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 107,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
107,60 EUR 0,50 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 107,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 108,80 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 107,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.610 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,95 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 5,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 41,81 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,512 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 95,28 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

