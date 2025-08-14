Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 95,04 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 95,04 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 95,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 768.667 Stück.

Bei einem Wert von 104,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 9,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 301,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,81 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

