DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow44.992 +0,2%Nas21.600 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 UnitedHealth 869561 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Abschlägen

15.08.25 16:13 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 95,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
95,08 EUR -2,74 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 95,04 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 95,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 768.667 Stück.

Bei einem Wert von 104,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 9,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 301,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,81 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie schwächer - Rekordhoch rückt wieder etwas weiter weg

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

Siemens Energy-Aktie: Rekordaufträge, höhere Prognose und frühere Dividende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen