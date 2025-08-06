Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 91,56 EUR.

In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 91,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 722.483 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 14,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 74,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,81 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,75 Mrd. EUR gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

