Siemens Energy im Fokus
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Verlusten

20.08.25 16:10 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 91,56 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 91,56 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 91,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 722.483 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 14,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 74,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,81 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,75 Mrd. EUR gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen