Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 92,68 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 92,68 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 91,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,00 EUR. Zuletzt wechselten 98.084 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,13 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,70 EUR am 07.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker

Diese Änderungen erwartet JPMorgan im Stoxx und im EURO STOXX

Siemens Energy-Aktie schwächer - Rekordhoch rückt wieder etwas weiter weg